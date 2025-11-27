Conferenza stampa Allegri: «Pulisic difficilmente ci sarà. Con Maignan ci parlo. Mercato? La rosa è giusta»

Conferenza stampa Allegri: il tecnico livornese presenta da Milanello la sfida di sabato sera contro la Lazio a San Siro. Le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio. Milannews24 seguirà la diretta LIVE dell’evento a partire dalle ore 12.

LA LAZIO DI SARRI – «Sabato affronteremo una squadra organizzata che sembra ti conceda, ma ti concede poco. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, nonostante abbiano avuto alcuni problemi sul mercato. Loro hanno anche l’occasione di rientrare in corsa per la Champions».

ANDARE OLTRE – «Bella la vittoria nel derby ma ormai sono passati quattro giorni è tempo di andare avanti e fare un altro passetto verso il nostro obiettivo».

LAZIO UNA GRANDE? – «Tutte le squadre vanno affrontate come se fossero grandi, la Lazio comunque è una squadra che negli ultimi 10/12 anni ha vinto vari trofei ed è andata spesso in Champions».

LE CONDIZIONI DEI GIOCATORI – «Pulisic difficilmente sarà della partita, mi viene anche difficile dare certezze perché mancano due giorni alla partita. Saelemaekers è a posto. Gimenez dalla prossima settimana lavorerà con la squadra. Gli altri stanno bene».

UN MESE INTENSO –«Sarà un mese tosto, la Coppa Italia sempre contro la Lazio sarà difficile, ma è un obiettivo che abbiamo in testa. Arrivare a maggio a Roma sarebbe bello, perché lì si sta sempre bene. Anche in Supercoppa per l’Arabia non sarà facile. Intanto pensiamo a sabato che sarà una gara diversa rispetto a quella di Coppa».

A LEAO HA CHIESTO 15 GOL – «Per ora ha 4 gol, non è che io trasformo Leao, lui ha le caratteristiche per fare il centravanti, è anche bravo di testa, deve abituarsi ad attaccare la porta, ad uscire meno dall’area, è molto più dentro al gioco e a disposizione della squadra anche nel fare il lavoro sporco».

NKUNKU AL POSTO DI PULISIC? – «I giocatori che arrivano a fine agosto come Nkunku e che poi va due volte in Nazionale, non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo. Sono fiducioso in lui come negli altri, non scordiamoci di Jashari, di Odogu che è andato con la squadra».

IL FUTURO DI MAIGNAN – «E’ sempre stato uno tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio. Sul contratto c’è la società che ci pensa e che sta lavorando per dare un futuro alla squadra. Io con Mike ci parlo ma per robe di campo. Lo vedo sereno, sta confermando le sue qualità».

QUANTE VOLTE CHIEDE A PULISIC QUANDO TORNA? – «Interpretare Pulisic è come un cruciverba, è un ragazzo nel suo non facile da decifrare».

FOFANA-RABIOT-MODRIC CENTROCAMPO DECISO? – «In questo momento hanno giocato più loro, poi Samuele ha giocato tanto perché è mancato Rabiot, è un giocatore importante, perché quando la chiami è pronto fisicamente e mentalmente, è un valore aggiunto. Loftus ha giocato meno, ma l’importante è avere l’obiettivo chiaro davanti».

SERVE EQUILIBRIO – «Mai come quest’anno dopo 12 giornate sette squadra sono così vicine, mi piacerebbe vedere una statistica, basta una partita e salti sopra, una e salti di sotto. Basta vedere noi nel derby, se avessimo perso avremmo visto tutto diversamente. L’equilibrio deve regnare».

SAELEMAEKERS HA PARLATO DI “VIBES SCUDETTO” – «Sono stato fortunato perché vari giocatori mi hanno regalato gli Scudetti. Saelemaekers ha fatto un’ottima prestazione nel derby, una gara pesante tatticamente e tecnicamente. Col Napoli dopo il gol ha fatto un po’ di casino».

MILAN SQUADRA CHE FA MENO CAMBI – «Rosa corta assolutamente no, nell’ultimo mese sono mancati giocatori importanti. Poi a volte i cambi servono a volte non servono. Non va bene farli tanto per fare, vanno fatti quando ce n’è bisogno».

MIGLIORARE L’USCITA PALLA – «Lavoriamo al meglio per migliorare tutte le situazioni. Potevamo uscire meglio con la palla nel primo tempo con l’Inter, ma a volte è anche una questione mentale».

SERVE QUALCOSA A GENNAIO? – «L’ultimo mese ho avuto cinque morti a causa della Nazionale. La rosa è giusta, il numero è giusto. La società sta lavorando per il futuro, a gennaio è sempre particolare. Mettere giocatori che non servono non ne vale la pena, abbiamo già un gruppo importante».

RUOLO DI LOFTUS – «Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, un ragazzo serio professionale nel lavoro. Un ragazzo affidabile e per me è molto importante».

MERITO O FORTUNA NEL DERBY? – «I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan, l’altro per l’Inter. La prima parata di Maignan è una parata facile, poi si enfatizza tutto. L’Inter è una grande squadra non scordiamocelo, abbiamo avuto entrambi situazioni favorevoli».

QUOTA CHAMPIONS, QUOTA SCUDETTO? «Siamo alla dodicesima giornata, manca ancora tanto, mancano 26 giornate, abbiamo 25 punti, vuole dire che ce ne servono altri 51, perché la quota Champions può essere più alta visto come stanno andando le varie squadre. Il che vuol dire che la quota Scudetto potrebbe essere più bassa».

CHI AL POSTO DI PULISIC? – «Mi trovate impreparato, è la prima volta che faccio la conferenza due giorni prima della gara, serve avere un attimo di pazienza».

COME DESCRIVERESTI IL TUO MILAN? –«Una squadra che ha voglia di fare risultato, quando la squadra ha palla cerca di fare gol e ha tante occasioni dentro l’area, vedere Napoli e Roma, ma anche con l’Inter potevamo fare meglio nei cross. Però una cosa che non dobbiamo perdere è che quando non si ha la palla non è vergogna difendere ed i difensori devono avere il gusto di difendere, di duellare con l’avversario, i ragazzi su questo stanno crescendo».