Arbitro Milan Lazio: designato il fischietto del match. Segui tutti gli aggiornamenti sul club rossonero

Sono state rese note dall’AIA (Associazione Italiana Arbitri) le designazioni arbitrali per la tredicesima giornata di Serie A Enilive, un turno che si preannuncia cruciale per le zone alte della classifica. L’attenzione è puntata sul posticipo serale di sabato che vedrà il Milan affrontare in casa la Lazio. Una sfida di cartello che metterà di fronte due squadre con ambizioni europee, e che sarà diretta dal fischietto sardo Giuseppe Collu della sezione di Cagliari.

⚽ Giuseppe Collu Dirigerà Milan-Lazio: La Squadra Arbitrale Completa

La gara di San Siro, che vedrà i rossoneri scendere in campo per consolidare la propria posizione, è stata quindi assegnata a Collu. L’arbitro, un giovane e promettente direttore di gara che sta scalando le gerarchie nazionali, sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Yoshikawa. La scelta dell’AIA riflette l’importanza di un match tra club storici come il Diavolo e i biancocelesti.

Il ruolo di Quarto Ufficiale sarà ricoperto da Luca Zufferli della sezione di Udine. Questi avrà il compito di gestire le panchine e coadiuvare l’arbitro in caso di necessità, mantenendo la disciplina nell’area tecnica, spesso teatro di accesi confronti.

💻 Il VAR per Milan e Lazio: Esperienza e Tecnologia in Campo

Cruciale, come sempre, sarà il supporto tecnologico del VAR (Video Assistant Referee). A gestire la complessa cabina di regia tecnologica per il big match ci sarà Aleandro Di Paolo, un arbitro di grande esperienza noto per la sua preparazione. Al suo fianco, nel ruolo di AVAR (Assistant Video Assistant Referee), opererà Daniele Paterna. La coppia avrà il compito di intervenire solo in caso di “chiari ed evidenti errori” per garantire la massima equità in campo, uno strumento sempre più fondamentale nel calcio moderno.

🔴⚫ Il Nuovo Corso del Milan: Tare e Allegri Pronti alla Sfida

Questo incontro arriva in un momento particolare per i club meneghino. Il Milan ha infatti intrapreso un nuovo percorso tecnico e dirigenziale: da una parte, l’esperto tecnico Massimiliano Allegri, noto per il suo pragmatismo e la capacità di portare risultati, è il nuovo allenatore subentrato sulla panchina rossonera. Dall’altra, la società ha accolto la figura di Igli Tare, ex dirigente laziale, che ora ricopre il ruolo di nuovo Direttore Sportivo dei milanisti, chiamato a plasmare la rosa con la sua profonda conoscenza del mercato.

La sfida contro la Lazio, sempre insidiosa, sarà un importante banco di prova per il Milan di Allegri e per le scelte di Tare, con l’obiettivo di non perdere terreno in campionato e regalare una gioia ai tifosi del Milan.