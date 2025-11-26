Gimenez Milan, un club della Premier ci proverà a gennaio! Intano il club rossonero… Novità. Segui le ultimissime

Nonostante la rinascita del Milan che vede i Rossoneri saldamente al secondo posto in classifica, a soli due punti dalla capolista Roma, permangono alcune note dolenti nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri, il nuovo e pragmatico allenatore del Diavolo. Oltre alle difficoltà di gestione con le “piccole” squadre, la lacuna più evidente riguarda l’attacco, in particolare la scarsa prolificità del centravanti Santiago Gimenez.

Il giovane attaccante messicano, arrivato dal Feyenoord con grandi aspettative, non ha ritrovato quella “antica fiamma” che lo aveva messo sul radar dei top club europei. Nonostante l’impegno costante, come sottolinea Tuttosport(fonte citata), Gimenez ha trovato la via del gol solamente in una occasione, in Coppa Italia. Una aridità offensiva che si scontra con le esigenze di gioco di Allegri.

L’Identikit del Bomber Cercato da Allegri

Con l’avvicinarsi della sessione di calciomercato di gennaio, il tecnico livornese, che pur ha sempre lodato l’abnegazione del suo giocatore, spinge per un salto di qualità in avanti. Allegri ha bisogno, per il suo consolidato schema di gioco, di un goleador d’area di rigore con una stazza importante, un attaccante di peso che sappia finalizzare le manovre, come ne ha sempre avuti in carriera.

Questa necessità è la priorità che il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, sta gestendo. L’ex DS della Lazio ha il compito di scovare il rinforzo che possa colmare questa lacuna offensiva e permettere al Milan di competere fino alla fine per lo Scudetto.

Il Futuro di Gimenez e l’Opzione West Ham

L’arrivo imminente di un nuovo centravanti pone Santiago Gimenez, ora ai box per un infortunio, in una posizione delicata. Il numero 7 rossonero potrebbe trovarsi ai margini del progetto, una situazione rischiosa in vista del Mondiale casalingo con il Messico.

Come riporta ancora Tuttosport, questa incertezza ha riacceso l’interesse del West Ham. Gli Hammers, che sono alla ricerca di un attaccante, si erano già proposti in passato per Gimenez. La situazione potrebbe evolvere con un incrocio di mercato: il club inglese è in procinto di liberarsi di Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco che, non a caso, interessa molto al Milan di Allegri e Tare. Se il West Ham affondasse il colpo sul messicano, si aprirebbe la strada per l’arrivo del goleador di stazza tanto desiderato dal tecnico.