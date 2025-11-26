Maignan Milan, futuro ancora da decidere! Il club rossonero ci pensa bene: le ultime. Segui le ultimissime

Il futuro di Mike Maignan, l’eccezionale portiere e capitano del Diavolo, è tornato ad essere il tema caldo in casa rossonera. Con il contratto del numero uno francese in scadenza al termine di questa stagione, tra circa sette mesi, e le sue prestazioni stratosferiche che lo hanno confermato come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, la questione rinnovo è cruciale.

Inizialmente, l’epilogo sembrava scontato: un addio a parametro zero in estate. Il motivo? Un brusco dietrofront di Casa Milan tra l’inverno e la primavera scorsi, quando l’accordo era stato quasi raggiunto. La vecchia dirigenza, infatti, giocò al ribasso sulla cifra dello stipendio pattuito, una mossa molto azzardata che ha profondamente indispettito il giocatore e il suo entourage.

⚽ L’Influenza di Allegri e il Ruolo di Tare

Tuttavia, l’ambiente è cambiato. Il ritorno ad alti livelli di competitività per la squadra e l’arrivo di Massimiliano Allegri, il nuovo e carismatico allenatore del Milan, hanno riacceso le speranze per l’universo rossonero. La presenza di un tecnico di provata esperienza e successo come Allegri potrebbe essere la chiave di volta per convincere il muro francese a legarsi ancora ai colori meneghini.

A lavorare sotto traccia c’è anche il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per le sue abilità negoziali. Tare è ora chiamato a gestire questo dossier delicato per evitare la catastrofe sportiva ed economica di perdere un top player gratuitamente.

📰 Il Segnale del Corriere della Sera e il Pericolo Inter

Come riportato oggi anche dal Corriere della Sera (fonte citata), il titolo non lascia spazio a dubbi: “Maignan, il nodo rinnovo. Milan pronto a riaprire il dossier per non finire come con Calha“. Questa è la grande paura del club: rivivere lo scenario che portò Hakan Calhanoglu, l’ex fantasista turco, a trasferirsi a costo zero ai cugini nerazzurri.

Le indiscrezioni che vedono l’Inter stessa valutare un inserimento estivo per assicurarsi Maignan a parametro zero non fanno che aumentare la fretta del Diavolo. La nuova struttura tecnica, con Allegri in panchina e Tare come DS, vuole assolutamente sistemare la situazione e blindare uno dei pilastri della squadra. Riaprire il tavolo delle trattative con un’offerta adeguata è l’unica strada percorribile per i rossoneri.