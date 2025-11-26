Inter Milan, Allegri non si scompone: ecco il retroscena del post derby. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha conquistato un Derby fondamentale (1-0 sull’Inter), ma la celebrazione è stata all’insegna della sobrietà. La Gazzetta dello Sport ha raccontato il post-partita rossonero in un pezzo intitolato: “Festa moderata. Max vuole equilibrio e piedi per terra“, svelando il clima nello spogliatoio e l’immancabile mantra di Massimiliano Allegri.

Il Mantra Allegriano: Vietato Esaltarsi

Il tecnico livornese, Massimiliano Allegri, ha ribadito il suo credo fin dal suo ritorno a Milanello: “non esaltiamoci nelle vittorie, non deprimiamoci nelle sconfitte“. Dopo il fischio finale del Derby, Allegri è stato pizzicato dalle telecamere con un sorriso fugace, ma davanti ai microfoni ha subito ristabilito l’ordine, mantenendo il suo proverbiale equilibrio.

Nello spogliatoio, dopo il successo, Allegri ha fatto i complimenti ai suoi giocatori, invitandoli a godersi la vittoria, ma esortandoli subito a rimanere concentrati. Un approccio che ha caratterizzato la sua gestione fin dal primo passo falso contro la Cremonese e mantenuto dopo le vittorie contro Napoli e Roma. La concentrazione e la lucidità sono la vera chiave del Diavolo in questa stagione.

Elogi al “Fenomeno” Maignan e Festa Controllata

I festeggiamenti, complice il giorno di riposo, sono stati prolungati in un locale, ma con assoluta moderazione, in linea con la filosofia di Allegri. Nello spogliatoio, gli applausi più fragorosi sono stati tributati a Mike Maignan, il portiere decisivo con la parata sul rigore. Il campione francese ha sorriso e ringraziato pubblicamente il nuovo preparatore, Claudio Filippi, sottolineando l’importanza del lavoro specifico e della cura dei dettagli richiesta dallo staff tecnico.

La Dirigenza in Blocco: Igli Tare Promotore dell’Equilibrio

A fare i complimenti alla squadra si è presentata la dirigenza al gran completo, a testimonianza dell’unità di intenti del club di Via Aldo Rossi. Erano presenti Furlani, Scaroni, Zlatan Ibrahimović (la leggenda svedese), Moncada e in prima linea Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan.

La presenza corale di tutta la leadership rafforza il messaggio di Allegri. L’impegno di Igli Tare è quello di garantire al tecnico la massima concentrazione e stabilità emotiva, elementi fondamentali per affrontare il difficile percorso che separa il Diavolo dalla lotta per lo Scudetto.