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MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Milan Juve: quando parla il tecnico
Conferenza stampa Allegri pre Milan Juve: il tecnico presenterà domani da Milanello il big match di domenica a San Siro
Il Milan entra nel vivo dell’anti-vigilia di uno dei match più significativi della stagione. Domenica 26 aprile 2026, alle ore 20:45, i rossoneri torneranno a calcare il prato di San Siro per affrontare la Juventus, un avversario che insegue la formazione di Massimiliano Allegri a soli tre punti di distanza in classifica. Dopo l’ultima, amara caduta interna contro l’Udinese (0-3), la vittoria di Verona ha restituito ossigeno, ma lo scontro diretto contro i bianconeri di Luciano Spalletti rappresenta un crocevia fondamentale per blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League.
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Conferenza stampa Allegri pre Milan Juve: i dettagli
La giornata di domani sarà scandita da un appuntamento cruciale per l’ambiente rossonero:
- La Conferenza: Sabato 25 aprile, alle ore 13:00, Mister Allegri interverrà dalla sala stampa di Milanello per presentare la sfida contro il suo passato.
- I Temi Caldi: Oltre all’analisi tattica per disinnescare la Juve, il tecnico risponderà alle curiosità sugli ultimi incontri avuti con Furlani e Tare riguardanti la programmazione del 2027.
- Copertura Media: L’evento sarà visibile in diretta su Milan TV e sull’app ufficiale, con il consueto live testuale garantito dalla redazione di Milannews24.
Con il recupero di pedine come Fofana e la leadership di Pavlovic, Allegri cerca la zampata decisiva per respingere l’assalto bianconero e confermare il secondo posto in coabitazione con il Napoli.