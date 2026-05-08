MN24 – Conferenza stampa Allegri pre Milan Atalanta: quando parla il tecnico

Conferenza stampa Allegri pre Milan Atalanta: il tecnico presenterà domani da Milanello la sfida di domenica a San Siro

Il cammino del Milan verso la massima competizione europea entra nella sua fase cruciale. Con il campionato di Serie A 2025-26 che volge al termine, ai rossoneri mancano solo due vittorie per avere la matematica certezza di giocare la Champions League. Il calendario mette il Diavolo di fronte a tre ostacoli finali: si comincia con il big match casalingo contro l’Atalanta, per poi proseguire con la trasferta di Genoa e chiudere l’ultima giornata a San Siro contro il Cagliari. Il primo appuntamento è fissato per domenica 10 maggio alle ore 20:45, quando al Meazza arriverà la formazione guidata da Palladino.

Come di consueto, l’attesa per il match sarà scandita dalle parole dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che presenterà i temi della sfida davanti ai giornalisti. Sarà un momento fondamentale per capire lo stato di forma della squadra e le ultime scelte di formazione in un momento così delicato della stagione, dove ogni punto può fare la differenza tra il successo e il fallimento stagionale.

Appuntamento a Milanello: l’orario della vigilia rossonera

La macchina organizzativa di via Aldo Rossi ha già definito i dettagli per l’incontro con i media. Secondo quanto raccolto da MilanNews24, l’allenatore parlerà alla vigilia della sfida direttamente dal centro sportivo di Milanello. La data da segnare sul calendario è quella di sabato 9 maggio, mentre l’orario della conferenza stampa è previsto per le 12:00. In quell’occasione, Allegri farà il punto sugli indisponibili e sulla carica motivazionale del gruppo in vista della volata finale.