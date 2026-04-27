Conferenza stampa Allegri post Milan Juventus: «A Pulisic e Leao bisogna dare fiducia. Il Caso Rocchi? Parlare meno di arbitri aiuterebbe»

Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Juventus è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA: «Era importante fare un altro passi in avanti. Ci mancano due vittorie. Oggi giocavamo contro una squadra forte, ben allenata, con giocatori di uno contro uno e di qualità; abbiamo rischiato solo su tre ripartenze, ma abbiamo difeso molto bene».

SULLE OCCASIONI DA GOL: «Secondo me anche nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli su cui potevamo fare gestioni migliori. Sono tutte situazioni che, vedendole, dovrebbero diventare occasioni da gol, o per lo meno tirare in porta».

SU PULISIC: «Quest’anno con gli attaccanti abbiamo Fullkrug e Gimenez come punte. Gimenez è stato mesi fermo, Fullkrug ha mezzora. Pulisic e Leao sono quelli che hanno fatto più gol e bisogna dargli fiducia».

SUL CASO ROCCHI: «Io devo pensare solo al calcio: non sta a me dare opinioni e giudizi. Sozza stare è stato molto bravo, con buona personalità; forse parlare meno degli arbitri, aiuterebbe a far sì che facciano meglio».