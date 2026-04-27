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Conferenza stampa Allegri post Milan Juventus: «A Pulisic e Leao bisogna dare fiducia. Il Caso Rocchi? Parlare meno di arbitri aiuterebbe»

Avatar di Francesco Aliperta

Published

14 minuti ago

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Allegri

Conferenza stampa Allegri, il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti al termine del match giocato allo Stadio San Siro

Massimiliano Allegri nel post partita di Milan-Juventus è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

SULLA PARTITA: «Era importante fare un altro passi in avanti. Ci mancano due vittorie. Oggi giocavamo contro una squadra forte, ben allenata, con giocatori di uno contro uno e di qualità; abbiamo rischiato solo su tre ripartenze, ma abbiamo difeso molto bene».

SULLE OCCASIONI DA GOL: «Secondo me anche nel primo tempo abbiamo avuto due situazioni favorevoli su cui potevamo fare gestioni migliori. Sono tutte situazioni che, vedendole, dovrebbero diventare occasioni da gol, o per lo meno tirare in porta».

SU PULISIC: «Quest’anno con gli attaccanti abbiamo Fullkrug e Gimenez come punte. Gimenez è stato mesi fermo, Fullkrug ha mezzora. Pulisic e Leao sono quelli che hanno fatto più gol e bisogna dargli fiducia».

SUL CASO ROCCHI: «Io devo pensare solo al calcio: non sta a me dare opinioni e giudizi. Sozza stare è stato molto bravo, con buona personalità; forse parlare meno degli arbitri, aiuterebbe a far sì che facciano meglio».

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