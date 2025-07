Conferenza stampa Allegri: «Non so cosa sia mancato lo scorso anni, sotto la mia guida vorrei vedere queste cose». Le ultimissime sui rossoneri

Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la nuova stagione rossonera. Di seguito le sue parole sulla sua nuova squadra.

«Non so cosa è mancato al Milan lo scorso anno perché non c’ero, parlare da fuori è facile e diventano chiacchiere da bar. Ora inizia una nuova stagione con nuovi obiettivi, a partire dalla Coppa Italia il 17 agosto. Per dare continuità bisogna lavorare quotidianamente giorno dopo giorno, molto duramente. Solo così riesci a dare continuità in campionato. La partita secca, singola, è una cosa diversa dal percorso in campionato. Dovremo essere bravi a capire questa cosa. Bisogna farlo velocemente, la squadra e chi lavora con me, dovrà capirlo. Sono tutti importanti, alla fine dell’anno bisogna raggiungere gli obiettivi».