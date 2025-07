Conferenza stampa Allegri: «Obiettivo Scudetto per il Milan? Con la società vogliamo raggiungere questo traguardo». Le ultimissime notizie

Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la nuova stagione rossonera. Di seguito le sue parole sull’obiettivo stagionale.

«Intanto cominciamo ad allenarci. Io credo che bisogna iniziare la stagione con grande entusiasmo, passione, lavoro, senso di responsabilità per creare i presupposti per essere a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi a fine stagione. Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions. A marzo bisogna essere in quelle posizioni».