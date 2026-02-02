HANNO DETTO
Conferenza stampa Allegri: «Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Mateta non ne parlo. Maignan? Sono contento per il Milan»
Conferenza stampa Allegri, le parole dell’allenatore del Milan alla vigilia del match di campionato contro il Bologna
Alla vigilia di Udinese-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:
IL BOLLETTINO MEDICO, E MATETA – «Mateta non lo metto perché parlo solo dei tesserati del Milan, anche per rispetto di quelli altre squadre. Il bollettino: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo, se starà molto meglio sarà a disposizione, Leao lo stiamo gestendo ma è a disposizione».
SUL RINNOVO DI MAIGNAN – «Sono molto contento perché il Milan si è assicurato uno dei 3 migliori portieri che ci sono in Europa. Siamo tutti contenti, la società ha fatto un grande lavoro».
SUI CALENDARI – «I calendari sono questi. Se ci dicono di giocare domani, giochiamo domani. Poi la prossima venerdì prossimo e vediamo il lato positivo; avremo tempo per recuperare dei giocatori».
ALLA JUVENTUS… – «Alla Juventus abbiamo vinto 5 Scudetti, 4 Coppa Italia, fatto 2 finali di Champions League, avevamo le stesse partite di chi si lamenta e pure eravamo in testa alla classifica. Io spero di averlo questo problema la prossima stagione».
ANCHE DUE ANNI FA CON LA JUVE COSI’ IN ALTO – «Mi sono chiesto arrivato in fondo: perché è successo questo? Non è facile capirlo. Ci sono situazioni diverse l’una dall’altra».
LOTTA CHAMPIONS PIU’ COMPETITIVA? – «E’ normale che la competitività sta aumentando, con il mercato, ma anche perché si va verso la discesa, il traguardo è più vicino».
PERCHE’ UN ALTRO ATTACCANTE? «La società pensa al mercato, sono contento che sia arrivato Fullkrug. Speriamo che l’acquisto possa essere Gimenez che rientra tra un mese. Leao e Pulisic che dopo Bologna avremo 10 giorni per provare a rimetterli in sesto totalmente».
I COMPLIMENTI A CHIVU – «Dico solo che l’Inter ha le potenzialità per vincere lo scudetto, essendo così in alto a questo punto. Faccio i complimenti a Chivu perché in 2/3 mesi ha ottenuto una grande salvezza con il Parma ed ora è in testa alla classifica».
ATHEKAME TITOLARE? – «O lui o Loftus giocherà lì. Athekame sta crescendo, ho estrema fiducia in lui».
LA BREVE PARENTESI IN TOURNEE NEL ’94 E IL MILAN RITROVATO – «Che è sempre il Milan, sopra a tutto e a tutti. Passai venti giorni con il Milan in ritiro con Capello e fu un’esperienza meravigliosa. La ricordo con piacere. Quell’organizzazione societaria fantastica che ho ritrovato da allenatore poi e tutt’ora. Quello che rimane è sempre il Milan, la cosa più importante».
