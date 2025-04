Conferenza stampa Abraham: «Contento per il gol, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Futuro? Milan grande club ma...»

Conferenza stampa Abraham: il centravanti inglese ha parlato dopo la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Inter, Tammy Abraham ha dichiarato:

PARTITA – «Sono veramente felice per il gol per me e per la squadra. Poi non abbiamo vinto, quindi non siamo contenti e dobbiamo combattere per la prossima partita, essendo positivi, consapevoli di essere una buona squadra».

RIMORSI E RIMPIANTI – «È una stagione difficile per tutti. Però abbiamo altre partite, ogni partita è una finale. Noi vogliamo giocare in Europa. Vogliamo provare a vincere la Coppa Italia».

GIUDIZIO SULLA SUA STAGIONE – «Ci sono sempre alti e bassi. Io avrei voluto segnare di più. Ma la stagione non è finita. Ci sono undici partite per cui lottare».

FUTURO AL MILAN – «Non conosco il mio futuro ora. Il Milan è un grandissimo club, molto appassionato. Voglio lottare fino alla fine per questo club. Restare non dipende solo da me».