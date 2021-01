Conferenza Pioli: «Calhanoglu e Kjaer saranno valutati domani»

Conferenza Pioli: il tecnico rossonero parla da Milanello alla vigilia del match di domani a San Siro tra Milan e Torino

Pioli in conferenza: il tecnico rossonero ha parlato della sfida in programma domani sera contro il Torino:

INFORTUNI – «In una lunga stagione come questa gli infortuni ci possono stare. Inutile perdere energie pensando a cosa che non possiamo controllare, meglio ragionare lì dove possiamo fare qualcosa».

ASSENZE – «Affrontiamo una squadra tosta che ha vissuto un periodo difficile come accade spesso quando si cambia con un allenatore con idee diverse».

SCONFITTA – «Abbiamo gestito la sconfitta allo stesso modo in cui abbiamo gestito le nostre vittorie. Non c’è stato bisogno di un mio particolare intervento per sollevare il morale dei giocatori perché sanno che abbiamo intrapreso la strada giusta e giocato la partita che dovevamo contro un avversario forte».

SAELEMAEKERS E BENNCER – «Saelemaekers e Bennacer nelle nostre previsioni potrebbero rientrare con il Cagliari ma li valuteremo giorno per giorno. Zlatan sta seguendo il suo programma, oggi era stabilito che avrebbe potuto fare uno spezzone di allenamento con i compagni ma dubito che potrà essere disponibile contro il Torino».

STRINGERE I DENTI – «Se dovessero mancare anche domani sera 7-8 giocatori avremmo qualche difficoltà come qualsiasi altra squadra. Ho detto ai ragazzi di stringere ancora un po’ i denti perché da Cagliari in poi dovremmo tornare a pieno regime».

TORINO – «Abbiamo le qualità di fare bene, di essere squadra dall’inizio alla fine senza subire la partita. Il Torino ha tante motivazioni e stimoli così come anche noi. Da questo punto di vista partiamo alla pari. Vedremo in campo chi vincerà».

SBAVATURE DIFENSIVE – «Abbiamo avuto due sbavature nelle situazioni dei primi due gol della Juventus, sbavature accentuate dalla grande qualità dei nostri avversari. Abbiamo subito due gol dove le posizioni iniziali erano giuste ma non abbiamo seguito. Le sbavature fanno parte di qualsiasi partita, è il livello degli avversari che ti permette di subire meno. Abbiamo lavorato e lavoreremo per correggere queste situazioni».

VOGLIA DI VINCERE – «La mattina seguente la partita la maggior parte dei giocatori mi hanno chiesto di vedere insieme le immagini. Questo ti fa capire la voglia della squadra di essere dentro e di voler sempre migliorare. Ho visto grande concentrazione e voglia di rimettere in campo un’altra prestazione convincente e tornare alla vittoria».

MERCATO – «C’è massima collaborazione con la proprietà. Qualcosa credo faremo ma non bisogna avere fretta, agiremo se ci saranno le condizioni giuste».

PRE-PARTITA – «I miei pre-partita sono sempre molto simili, c’è sempre la convinzione di averla preparata al meglio. Abbiamo la preoccupazione di affrontare una squadra che fa bene senza pensare a chi c’è o a chi non c’è. Sono sicuro che domani vedrò i miei giocatori molto attenti e pronti a fare una grande partita».

CALHANOGLU – Credo che la volontà della proprietà e l’area tecnica sia quella di prolungare tutti i rinnovi in scadenza, c’è da ambo le parti. C’è molta positività e voglia di fare bene. Questo è quello che conta in questo momento.

SIMAKAN – Commento i giocatori che sto allenando e non quelli che non ho ancora allenato.

LEAO – «Ha fatto un’ottima partita tenendo in costante difficoltà i difensori avversari senza dare punti di riferimento. Leao adesso non deve più fare passi indietro, è diventato un giocatore di livello e sta diventando anche un giocatori di intensità. Dobbiamo aspettarci da questi giocatori questo tipo di prestazioni».

KJAER – «E’ uscito un po’ affaticato ma oggi si è allenato con la squadra. L’allenamento di domani sarà decisivo».

INFORTUNIO CALHANOGLU – «Ha questa infiammazione alla caviglia e oggi non si è potuto allenare. Vediamo domani in che condizioni sarà e vedremo come poter comportarmi con lui».

CALABRIA – «Sta mettendo in fila tante prestazioni di alto livello, ha l’intelligenza e la qualità all’occorrenza di giocare pure a centrocampo».

SPOGLIATOIO – «I ragazzi si sentono forti e lo dimostrano con gli atteggiamenti e nelle partite, l’abbiamo fatto anche con la Juventus avendo un’occasione da gol anche nei minuti finali. Non molliamo mai ma sappiamo che per rimanere tali dobbiamo pensarla una gara alla volta. Vogliamo essere ambiziosi e provare a vincere le partite».

RITORNO IBRAHIMOVIC – «Come possiamo non pensare che la presenza di Ibra non aumenti la nostra qualità tecnica e il nostro rendimento mentale».

PRESTAZIONE LEAO – «E’ stato dentro la partita per 90 minuti, è un attaccante e il suo lavoro dipende anche da quando la squadra giochi la palla. Rafa sa cosa intendo quando dico stare dentro la partita e lo sta facendo. Mi aspetto che continui».