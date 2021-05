Conferenza Pioli: «Fisicamente stiamo bene, si deve lavorare sulla testa»

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha così parlato al termine della gara pareggiata contro il Cagliari

«Il pareggio di Simy ha cambiato gli equilibri mentali delle squadre? Purtroppo credo di sì ma ciò non toglie che la nostra prestazione non è stata come quelle recenti, abbiamo trovato delle difficoltà e non siamo riuscite a superarla»

TUTTO CONTRO L’ATALANTA – «Per ottenere un risultato così prestigioso era chiaro che la strada sarebbe stata complicata. Oggi abbiamo sprecato un’occasione ma veniamo da una settimana di grande spessore, abbiamo l’opportunità di centrare il nostro obiettivo»

DELUSIONE – «Questa sera la delusione è forte ma da domani saremo concentrati solo e unicamente sulla partita contro l’Atalanta»

GAMBE O TESTA – «La condizione della squadra è buona, ce l’abbiamo ancora e senz’altro l’avremo anche per la partita di domenica. Dobbiamo lavorare sulla testa»

MALEDIZIONE SAN SIRO – «Quando affrontiamo avversari così chiusi abbiamo sempre trovato delle difficoltà».