Conferenza Bennacer: «Clausola rescissoria? Sto bene al Milan»

Conferenza Bennacer, il centrocampista rossonero ha parlato alla viglia della gara di Europa League in programma domani tra Milan e Lille

Intervenuto in conferenza stampa Ismael Bennacer ha così parlato della sfida in programma domani sera in Francia tra Lille e Milan. Ecco le sue parole: «Quando perdi una partita d’andata, quando giochi il ritorno hai tanta voglia di riscattarti. Stiamo lavorando per vincere».

CLAUSOLA RESCISSORIA – «Io non penso a questo, penso al campo. Sto molto bene qui al Milan, non è il mio lavoro parlare di questo. Lavoro sul campo».

TORNARE IN FRANCIA – «Per me giocare contro una squadra francese è sempre un piacere, il Lille è una grande squadra ma lo è anche il Milan. Questo dimostra che il lavoro fatto paga».

SU IBRA – «Giocare con Ibra? Sono contento perché sto giocando e imparando tanto. Rispetto ad un anno fa ora sono un giocatore diverso. Ibra mi fa diventare un giocatore migliore perché chiede sempre la perfezione sia in allenamento che in partita. Mi parla tanto e mi aiuta tanto».

SORPRESA PER L’ANDATA – «L’andata è stata una sconfitta difficile, abbiamo giocato contro una grande squadra e abbiamo perso. Sappiamo come rimediare e speriamo di vincere domani».