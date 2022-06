Condò: «Per il Milan è più intelligente prendere Raspadori che Scamacca»

Paolo Condò intervenuto a Sky Sport ha detto la sua su Giacomo Raspadori in ottica Milan. Ecco le sue parole

«Raspadori è più utile di Scamacca, il giocatore del Sassuolo che più mi immaginavo per il Milan. Nel momento in cui prendi Origi hai tre centravanti, quindi diventa intelligente andare a prendere quello che ti può giocare dietro la punta e sostituire Leao quando non c’è»