Condividi via email

Condò lancia l’allarme sul futuro di Conceicao: le sue parole non sono passate inosservate. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, martedì sera, è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Paolo Condò, a Fallo tattico, ha utilizzato parole molto dure per descrivere il momento di Conceicao.

LE SUE PAROLE – «Io penso che il destino di Conceicao sia già segnato. So che anche ci sono dei nervosismi in società, ci sono alcuni metodi di Conceiçao che non piacciono, ci sono state molte discussioni sul fatto che lui sia andato al funerale di Pinto da Costa».