Condò sulla corsa scudetto: «Inter in difficoltà, Napoli più pericoloso del Milan per questo motivo»

Condò ha analizzato sul Corriere della Sera la lotta tra Inter, Milan e Napoli per lo Scudetto. Queste le parole del giornalista

Sulle pagine del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha fatto il punto sulla corsa scudetto in Serie A, soffermandosi sul confronto tra Inter, Milan e Napoli in questa fase decisiva della stagione.

CONDÒ SULLA CORSA SCUDETTO – «Inter ha aggredito la partita di Firenze come fosse una finale, e il fulmineo vantaggio di Pio Esposito è sembrato un ceffone al campionato. Non molto diversa era stata l’ouverture del Napoli a Cagliari, con la rete di McTominay quando la gara ancora albeggiava. L’ultimo tratto del torneo pretende soluzioni brutali, colpire a freddo per poi gestire le energie, con l’eccezione del Milan i cui primi tempi sembrano sempre cattive digestioni, e occorre attendere la ripresa perché una breve finestra di gioco sopra ritmo squarci le difese rivali. La differenza in cima alla classifica è che la gestione dell’Inter non è riuscita: un po’ perché la Fiorentina è tutt’altra squadra rispetto a due mesi fa —il suo pari è meritato—un po’ perché un’ombra attraversa il rendimento di molti nerazzurri, che magari giocano bene ma al dunque sbagliano la palla decisiva (Barella), e osservano non senza angoscia la classifica che si restringe».

IL NAPOLI PIÙ PERICOLOSO DEL MILAN – «In questo senso il Napoli desta maggiore apprensione del Milan, per il ricordo dell’anno scorso: se Allegri ha già realizzato un plus di 16 punti sulla stagione passata— complicato migliorare ancora —Conte è ancora 2 punti sotto se stesso, e sta ritrovando tutti i titolari. Lautaro serve come il pane. Il margine dell’Inter non si è certo azzerato, ma l’ansia moltiplica i fantasmi. Fra le prime tre il campionato è aperto».

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