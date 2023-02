Condò sul mercato: «Il Milan ha bisogno di un grande attaccante giovane». La vittoria in campionato non esclude il problema del Milan per Condò

Sulle pagine di La Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha scritto della vittoria del Milan contro l’Atalanta.

Ecco le sue parole: «Il solito gol portentoso di Theo Hernandez all’Atalanta (…) basta a Pioli per vincere lo scontro diretto di giornata. I rilievi sul Milan sono trasparenti. In positivo, l’organizzazione difensiva tornata così puntuale da non far nemmeno tirare in porta l’Atalanta: Thiaw è una nuova certezza, Kalulu e Tomori sono tornati ai loro livelli. In negativo, la perdurante eclissi di Leao in zona gol: soltanto due centri in 12 gare nel 2023, almeno Messias (su suo assist, va detto) ha tolto pathos agli ultimi minuti del match. A prescindere da rientri e rinnovi, il Milan ha bisogno di un grande attaccante giovane»