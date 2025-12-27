Condò avverte il Milan: «Dominante con le grandi, ma ora occhio alle piccole»

Condò, sul Corriere della Sera, analizza così la corsa scudetto del Milan: «Allegri ha bisogno di un difensore forte»

Nell’ultimo editoriale per il Corriere della Sera, Paolo Condò ha scattato una fotografia nitida della corsa al titolo, evidenziando il singolare paradosso del Milan. I numeri degli scontri diretti parlano chiaro: i rossoneri sono stati i veri dominatori dei big match, portando a casa 10 punti su 12 contro le prime cinque della classe. Un rendimento da primato che mette il Diavolo davanti a Napoli (9), Juve (7) e alle “barcollanti” Inter (3) e Roma (0).

Tuttavia, Condò mette in guardia Massimiliano Allegri: il vero limite di questo Milan è la gestione delle gare contro le squadre della parte destra della classifica. Il prossimo ciclo di partite contro Verona, Cagliari, Genoa, Fiorentina e Lecce (oltre al recupero con il Como) rappresenterà il vero spartiacque della stagione. È in questi match che la squadra fatica di più, soprattutto quando deve “fare la partita” ed esporsi ai contropiedi avversari.

Condò, il mercato e la necessità di uno “scudo” difensivo

Secondo il giornalista, l’arrivo di Füllkrug in attacco è un innesto che dovrà ancora dimostrare il suo reale valore, ma la vera urgenza potrebbe essere altrove. Condò sottolinea come la difesa rossonera diventi vulnerabile non appena cala l’attenzione o si toglie lo “scudo” al reparto: «Allegri avrebbe bisogno di un difensore forte perché i gol al passivo fioccano appena la squadra è costretta a scoprirsi». Una riflessione che spinge la dirigenza a guardare con estrema attenzione al mercato di gennaio per blindare una retroguardia troppo spesso perforabile contro le piccole.