Condò avvisa il Milan: «Non salverebbe la stagione. Non ci voglio pensare»

Condò ha detto la sua sulla stagione del Milan. Tra campionato e Coppa Italia, queste le parole del noto giornalista:

Paolo Condò, intervistato da Fallo Tattico, ha detto la sua sulla stagione del Milan. Il giornalista dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha dichiarato che la Coppa Italia non salverebbe la stagione.

LE SUE PAROLE – «Non salverebbe la stagione, il mio giudizio forse è condizionato dal fatto che a Sky non abbiamo mai avuto la Coppa Italia. Si tratta di un torneo al quale io do pochissima importanza storicamente. Potrebbe essere importante soltanto se non ti qualifichi neanche per l’Europa League. Però francamente sono pensieri che in chiave milanista non voglio fare».