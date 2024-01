Condò sugli arbitri: «Gli errori non sono pochi ma gli sbagli corretti grazie al var sono di più». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha analizzato a La Repubblica la situazione legata alle molte polemiche per gli arbitri e il Var che hanno coinvolto anche il Milan nelle ultime giornate.

PAROLE – «Il bilancio arbitrale del girone d’andata parla di 8 errori certificati, ovvero sfuggiti sia all’arbitro in campo che a quello al video. Non sono pochissimi, ma gli sbagli corretti dal Var, molti di più, confermano che la squadra arbitrale, quando si comporta appunto da squadra, funziona. Come si scrisse il giorno della sua introduzione, però, i pochi errori “raddoppiati” dal mancato intervento al video scatenano una canea decuplicata. Le simulazioni e le loro parenti prossime, le accentuazioni, si sono sviluppate a livelli impensabili. I giocatori volano a terra al minimo contatto, non necessariamente in area per lucrare un rigore ma ovunque nel campo, con espressioni facciali da dolore insopportabile e invalidità permanente che nel giro di alcuni secondi, quando è chiaro che l’arbitro non ha abboccato, si evolvono in uno sforzo farsesco per recuperare di gran fretta la posizione abbandonata».