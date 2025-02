Conceicao, non ha dubbi sui problemi del Milan: «A me dispiace per i tifosi che erano presenti»

Conceicao, al termine di Torino-Milan, ha individuato qual è il problema dei rossoneri. Troppi errori!

Mister Sergio Conceicao, al termine di Torino–Milan, ha individuato qual è il problema dei rossoneri. Troppi errori! Ieri il Diavolo era sotto a fine primo tempo senza aver subito un tiro in porta.

CONCEICAO A DAZN – «A me dispiace per i tifosi che erano presenti. Troppi sbagli, gli ultimi 10/15 gol sono degli errori. Oggi il Torino senza fare tiri in porta era in vantaggio per 1-0»