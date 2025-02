Conceicao ha un messaggio per i tifosi, dopo Torino Milan: «Ci tenevo a dire una cosa»

Condividi via email

Conceicao, al termine di Torino Milan, in conferenza stampa, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi milanisti

Sergio Conceicao, al termine di Torino–Milan, match perso 1-2 dai rossoneri, ci ha tenuto a mandare un messaggio a tutti i tifosi milanisti. Il tecnico rossonero non si arrende e in conferenza stampa invita l’intero ambiente a non arrendersi.

LE SUE PAROLE – «Ci tenevo a dire una cosa, di cuore: la nostra stagione non è finita oggi! Facciamo il possibile per arrivare quarti, sono qua giorno e notte per lottare».