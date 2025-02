Conceicao da brividi su Ranieri: il siparietto con l’allenatore della Roma ha spopolato sul web. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nella serata di mercoledì, ha sconfitto la Roma per 3-1 e ottenuto il passaggio del turno alle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao su Claudio Ranieri.

PAROLE – «Molto molto piacere, io a fine partita sono andato da lui e ringraziarlo per quello che ha fatto. Per me è un idolo. Ho guardato il foglio prima della partita e ho visto il suo nome, è un piacere per me. Ringrazio per le sue parole e gli faccio i complimenti».