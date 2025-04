Condividi via email

Conceicao risponde alle critiche: «A me piace vincere 1-0, questa cosa che si dice non è assolutamente vera». Le sue recenti parole

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato oggi in conferenza stampa la sfida contro l’Udinese. Di seguito le sue parole sul concetto di compattezza.

COMPATTEZZA – «A me non piacciono partite dove si possono fare 7 gol e prenderne 5. Io preferisco vincere 1 a 0, con solidità, con compattezza. Su questo stiamo lavorando, sugli ingressi in campo, sulla consistenza che dobbiamo avere nel corso di tutto l’arco della partita».