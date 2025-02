Conceicao a Sky: «Al Milan si può dire solo di sì. Momento sicuramente complicato ma possiamo fare solo questa cosa»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida di domani contro l’Inter: le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono qui da un mese ma sembra molto di più perchè sono qui tante ore a Milanello. Stiamo lavorando tanto, qui un pareggio o perdere non è possibilie. C’è il mercato aperto, ci sono tante voci che non è facile controllare nello spogliatoio. Noi siamo concentrati sulla partita, che è la cosa più importante. Io vivo la mia professione con passione e grande voglia di vincere. Ho avuto tante richieste, ma ho scelto il Milan perchè non si può dire di no al Milan. E’ un passo importante per la mia carriera. Voglio fare bene, abbiamo vinto un trofeo, le altre competizioni sono ancora aperte. Possiamo raggiungere i nostri obiettivi, anche se sappiamo che non sarà facile. Dopo la fine del mercato, ci sarà più tranquillità. E’ uno dei derby più importanti al mondo. Sarà il mio primo derby a San Siro. Sono veramente contento, ma sono consapevole di avere una grande responsaabilità e che il periodo del Milan non è dei migliori. Questo però ci deve dare forza e non il contrario. Inter? Loro sono fortissimi, i giocatori si conoscono bene. Cercano sempre di muoversi tanto e di creare difficoltà agli avversari. I loro due attaccanti sono forti, così come i centrocampisti, la loro ampiezza sui terzini creano difficoltà. Sono forti, ma sappiamo che possiamo anche sfruttare le loro debolezze perchè tutte le squadre le hanno».