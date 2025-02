Conceicao a Milan Tv: «Ci aspetta un ambiente difficile, essere al Milan per noi rappresenta...»

Conceicao, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista della gara di domani contro il Feyenoord

Intervenuto a Milan Tv prima di Feyenoord-Milan, Sergio Conceicao ha dichiarato:

PAROLE – «Le difficoltà sono quelle di preparare una partita dove loro hanno appena cambiato allenatore e non sappiamo cosa troveremo domani. Ma comunque i giocatori sono gli stessi, le caratteristiche le conosciamo e sappiamo anche che, con l’esperienza che abbiamo, in un giorno non è che si cambiano tante cose. Secondo me continueranno con quelle che sono le loro dinamiche. Dopo di che c’è questo ambiente che è bello caldo. Le partite di Champions League sono sempre difficili. Tutti siamo fieri di lavorare al Milan. Tutti. I giocatori, lo staff, i dirigenti, tutti quelli che compongono la struttura del Milan sono fieri. È colpa nostra se non siamo direttamente agli ottavi e dobbiamo fare queste due partite. È così, dobbiamo guardare avanti già a domani e fare una buona partita e un buon risultato».