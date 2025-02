Condividi via email

Conceicao ammette: «Periodo peggiore nella storia del Milan, sono sempre con le valigie pronte». Le ultimissime sui rossoneri

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sulle ultime voci riguardanti il suo futuro.

PERFEZIONE – «Ogni allenatore vuole la perfezione. Noi qua dobbiamo lavorare per avere la base. Come allenatore io ho sempre le valigie pronte, gli allenatori sono così. Dopo che sono uscito dal Porto potevo guadagnare 10 volte di più che al Milan, sono venuto qua perché credo si possa fare qualcosa di importante. È uno dei momenti peggiori della storia del Milan, sono cosciente di questo. E questa coscienza è la base per iniziare a lavorare».