Conceicao in conferenza: «Milan troppo nervoso? Non dovete confondervi con questa cosa». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, alla vigilia di Inter–Milan, ha presentato il derby in conferenza stampa da Milanello. Di seguito le parole del tecnico sul momento della squadra.

MILAN TROPPO NERVOSO – «Le persone confondono un po’ la tranquillità con la passione. Io sono così. Se vengo qua prima della partita non faccio finta. Io vivo la partita con passione ed emozione, ma non vuol dire che sono sempre arrabbiato. Il mio carattere è così, ho 50 anni e non so se riesco a cambiare. Ho la convinzione che abbiamo lavorato per fare una buona partita domani e sono tranquillo su questo, ma sono passionale. È il mio carattere. Non c’è nervosismo, è proprio il mio modo di essere. Anche se vinciamo 4-0 sono lì a gesticolare, ad essere me stesso».