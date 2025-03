Conceicao Milan, Zazzaroni tuona: «I dirigenti che l’hanno scelto sono i primi a non rispettarlo! Vi spiego perchè»

Conceicao Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha tuonato contro la società rossonera, rea di non difendere il tecnico portoghese

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

PAROLE – «Juve e Milan sono perciò a rischio fallimento stagionale: una delle due è destinata a piangere lacrime amare e non è da escludere che possano disperarsi entrambe. Il clima di Torino e Milano non aiuta. Da qui a metà maggio, proprio per effetto dei risultati (negativi) ottenuti, tanto Motta quanto Conceição saranno sottoposti a fortissime pressioni supplementari sia interne, sia esterne. Su quest’ultimo punto mi permetto un finalino: una settimana sì e una no, la lista dei possibili sostituti di Motta aumenta in modo esponenziale, talvolta comprendendo nomi assurdi. Ho letto che Thiago rischierebbe addirittura l’esonero se dovesse perdere a Firenze. Cosa che trovo addirittura scandalosa e tanto poco juventina. La società al momento non si pronuncia, lui abbozza e le fantasie galoppano. Diverso è il discorso che riguarda Conceição: ieri ha parlato di mancanza di rispetto nei suoi confronti. Sa bene però che i primi a non rispettare lo sconfitto sono i dirigenti della squadra per la quale lavora. Specie se si è accettato un contratto ‘a rischio’ di appena sei mesi».