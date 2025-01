Conceicao Milan, il dettaglio di Turci: «Queste parole di Leao non possono passare inosservate». Le sue recenti dichiarazioni

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24 per parlare di Milan. Di seguito le sue parole su Leao e Conceicao.

Invece, parlando di panchine, quale squadra è la più calda? Chi si fa più sentire?

«Il gruppo più unito trovato in questo momento, al netto della certezza Inter, considerando che spesso i risultati accompagnano un bel clima, è quello del Napoli di Conte. Un gruppo attivo, squadra pienamente coinvolta, anche chi trova meno spazio è dentro la partita. Parlando di Milan, Conceiçao è uno che ha cambiato un po’ la panchina, uno che vive attivamente le partite e non le manda a dire. Quello che ha detto Leao nel post partita posso confermarlo, giocare sulla fascia del mister è un inferno, è un martello durante la gara. Un allenatore molto esigente sull’attenzione, non tanto sugli errori nelle giocate, ma vuole che la squadra sia connessa per 90 minuti»