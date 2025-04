Conceicao Milan, il portoghese punzecchia l’Inter: riferimento al triplete, cosa ha detto

Conceicao Milan, il tecnico portoghese, nella conferenza stampa della vigilia, ha fatto riferimento al triplete possibile dell’Inter

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter–Milan di Coppa Italia, Sergio Conceicao ha parlato così del possibile triplete dei nerazzurri:

MOTIVAZIONE ULTERIORE PER IMPEDIRE IL TRIPLETE ALL’INTER – «No. La motivazione non viene dall’avversario ma dal nostro lavoro giorno dopo giorno, viene dal lavoro di oggi, su che cosa dobbiamo fare per creare difficoltà al nostro avversario. Queste cose non entrano in spogliatoio. La partita più importante per noi è domani».

LA CONFEREZA STAMPA DI CONCEICAO