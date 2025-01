Conceicao Milan, le parole alla squadra: il ringraziamento con Zlatan Ibrahimovic

Conceicao ha voluto ringraziare la squadra dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e si è lasciato andare a un ringraziamento insieme a Ibrahimovic

Primo trofeo milanista per Sergio Conceicao. Il neo tecnico del Milan festeggia la Supercoppa Italiana con la vittoria contro l’Inter in rimonta. Tanta gioia negli spogliatoi per il portoghese che però ha voluto ringraziare la squadra.

Come riporta Sport Mediaset infatti Conceicao ha tenuto un discorso ai giocatori sia di ringraziamento ma anche motivazionale per il futuro. E insieme a lui c’era anche Zlatan Ibrahimovic.