Conceicao Milan, statistica da invertire! Retroscena da Milanello, il tecnico è convinto di questa cosa

Condividi via email

Conceicao Milan, il tecnico deve invertire una delicata statistica: i rossoneri in 7 occasioni su 12 sono passati in svantaggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve cominciare ad invertire, a partire dalla gara di questa sera contro il Verona, una statistica decisamente negativa di questa prima parte di avventura in rossonero.

In sette partite su 12 infatti il Milan è passato in svantaggio costringendosi ad inseguire sofferte rimonte che non sempre sono arrivate. Conceicao è convinto che sia arrivato il momento della svolta: tra Verona e Feyenoord ci si aspetta una importante reazione.