Conceicao Milan, parole da brividi nel post partita: «Dedico sicuramente la vittoria a loro!». Le dichiarazioni del nuovo mister rossonero

Conceicao è intervenuto in conferenza stampa per commentare la semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan vinta dalla sua squadra in rimonta per 1-2. Di seguito le dichiarazioni e la dedica rilasciata ai suoi ragazzi.

DEDICA – «Sì, ai giocatori. Hanno messo quello che chiedevo, una dedica più ampia la farei se vincessimo la Supercoppa».