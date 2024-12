Conceicao Milan, c’è un rischio da evitare: chi comanda in casa rossonera? Ecco cosa si è chiesto su La Repubblica Enrico Currò

Sulle colonne de La Repubblica, ecco le dichiarazioni di Enrico Currò sul presente societario che vige in casa Milan. Ancora di più sotto attacco la dirigenza dopo la questione esonero di Fonseca.

PAROLE – «Al di là dell’inchiesta della magistratura milanese sulla proprietà del club, tuttora in corso, chi comandi davvero al Milan nella quotidianità non è per niente chiaro. Il rischio da scongiurare è che lo scopra presto a sue spese Conceiçao».