Conceicao Milan, risposta da brividi: «Allenare questo club è un orgoglio, non un rischio!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole sul club.

RISCHIO ALLENARE IL MILAN – «Siamo stati ricevuti in maniera molto simpatica, grazie mille per l’ospitalità. Rischio allenare il Milan? La vita è tutto un rischio, se non volevo questo restavo a casa. Allenare il Milan è un piacere e un orgoglio, non un rischio».