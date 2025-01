Conceicao Milan, la novità da Milanello infiamma i tifosi! E’ successo nelle ultime ore, il retroscena

Conceicao Milan, spunta la novità da Milanello: il portoghese leader maximo del club rossonero. Il retroscena

Importante retroscena svelato da calciomercato.com sull’impatto di Sergio Conceicao sul mondo Milan:

PAROLE – «Sergio Conceiçao è arrivato al Milan con sei mesi di ritardo. É questa la sensazione che va per la maggiore tra i tifosi rossoneri, giornalisti e addetti ai lavori. Non che Paulo Fonseca non sia un profilo all’altezza ma semplicemente in questo momento storico il Diavolo aveva bisogno di un allenatore che prendesse le redini dello spogliatoio. L’ex Porto sta andando dritto all’obiettivo con il suo: “Sono il leader dello spogliatoio”. Vuole sapere tutto di tutti, sempre. Sergio Conceiçao controlla tutti quei dettagli che servono per performare al massimo della proprie possibilità: dal peso dei giocatori alle ore di riposo, dalla cura alimentare all’altezza dell’erba dei campi di allenamento. “Quando hai fame bevi molta acqua” consigliava papà Sergio al figlio Francisco nel racconto del fratello Rodrigo. I suoi metodi sono quelli della vecchia scuola dove i giocatori erano meno coccolati rispetto a quelli di oggi. L’impatto straordinariamente positivo di Conceição con il mondo Milan è figlio delle primissime scelte dettate dalla logica. La principale è stata anche abbastanza banale: rimettere Theo Hernández e Rafael Leão al centro del villaggio. Deresponsabilizzandoli della fascia capitano che è andata sul braccio di Mike Maignan, vero leader spirituale della squadra. Dal sigaro con ballo nello spogliatoio alla testa già al Cagliari. Sergio Conceiçao è ossessionato dalla vittoria. Festeggia quando serve ma sempre mantenendo il focus sulla prossima partita. Ai suoi chiede concentrazione, intensità, sacrifico. Allenamento dopo allenamento. Sa che nel calcio quello che hai fatto ieri non vale domani. L’obiettivo è scalare la classifica e conquistare il Milan: per quest’ultimo è già a buon punto».