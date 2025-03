Conceicao Milan, il retroscena sul mancato esonero è da brividi: riflessioni in corso, questa la posizione della società

Condividi via email

Conceicao Milan, clamoroso retroscena sul mancato esonero del tecnico: una parte della società è refrattaria all’ennesimo cambio in panchina

Dalle colonne del Corriere della Sera emerge un particolare retroscena in casa Milan sulla posizione in panchina di Sergio Conceicao.

Conceicao per ora è confermato: già ma fino a quando? Sono in corso ore di riflessione all’interno della società rossonera, per ora refrattaria a ulteriori ribaltoni. Una strada nell’immediato, qualora la situazione dovesse precipitare, potrebbe condurre a Tassotti. Le prossime ore saranno decisive.