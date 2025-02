Conceicao Milan, clima infuocato coi giocatori! Aneddoto che spiazza, sta succedendo questa cosa

Conceicao Milan, il clima coi giocatori è infuocato: il tecnico scarica le responsabilità dopo la sconfitta contro il Torino

Come riportato da calciomercato.com, il clima in casa Milan è infuocato dopo la sconfitta di ieri contro il Torino:

PAROLE – «Chissà come hanno digerito certe dichiarazioni i giocatori ma questo è un altro discorso. Rimanendo sul gioco delle responsabilità è evidente che Sergio Conceicao si smarchi da ogni considerazione tattica puntando il dito su situazioni individuali che erano già state rimarcate a suo tempo dal predecessore rossonero Paulo Fonseca. In realtà mancano le soluzioni e il cambio in panchina era stato causato proprio da questo punto: la crisi c’era tre mesi fa ed è rimasta oggi, anche con un trofeo in più in bacheca con la Supercoppa Italiana. Ed è un segnale comunque preoccupante in vista del finale di stagione e delle analisi che verranno fatte a bocce ferme».