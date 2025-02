Conceicao Milan, retroscena a Milanello! C’entra Ibrahimovic, è successo nella giornata di ieri. La ricostruzione

Conceicao Milan, ieri colloquio di due ore a Milanello con la squadra e alla presenza di Zlatan Ibrahimovic: il retroscena

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, ieri in casa Milan è stata una giornata molto importante.

Conceiçao, Ibra e squadra: due ore di colloquio a Milanello per il derby con l’Inter. Conceiçao ha ribadito di non aver chiesto la cessione di nessun giocatore. Ibra ha confermato che le decisioni di mercato, per quanto dure, vengono prese dalla società, non dall’allenatore.