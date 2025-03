Conceicao Milan, il tecnico non molla! Retroscena da Milanello, ha questi due obiettivi da qui a fine stagione

Conceicao Milan, il portoghese non ha nessuna intenzione di mollare: l’obiettivo è migliorare la posizione in campionato e vincere la Coppa Italia

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante in casa Milan siano già partite le discussioni per la programmazione della prossima stagione, con il tema allenatore e DS al centro dei discorsi, Sergio Conceicao, attuale tecnico rossonero, non ha nessuna intenzione di mollare.

L’ex Porto vuole giocarsi le sue carte fino in fondo e ha due obiettivi precisi: migliorare la posizione in campionato e vincere la Coppa Italia per quello che sarebbe il secondo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e il 51esimo della storia del Milan.