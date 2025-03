Conceicao Milan, retroscena clamoroso: club infastidito da questo aspetto. Ultimissime

Conceicao Milan, clamoroso retroscena in casa rossonera! Il club non ha gradito alcune uscite del tecnico portoghese. La ricostruzione

Importante retroscena riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, sul rapporto tra il Milan e Sergio Conceicao.

Non tutti dentro al club rossonero hanno gradito l’uscita un po’ infelice di Conceicao: «Se non servo più, prendo le valigie e vado via senza chiedere un euro in più». Proprio perché il momento è difficile e per uscirne serve compattezza, quelle parole sono suonate stonate.