Conceicao Milan, retroscena da brividi! Avrebbe confessato che... Ultimissime

Conceicao Milan, spunta il retroscena da brividi: il tecnico avrebbe confessato di non aver avuto alcun colloquio con Gerry Cardinale

Come riferito dal Corriere della Sera, è emerso un clamoroso retroscena sulla situazione in casa Milan relativa al malumore di Sergio Conceicao in casa rossonera.

Conceicão ritiene di non aver ricevuto alcun supporto dalla società Milan e non ha mai avuto alcun colloquio, né diretto né telefonico con Gerry Cardinale. Il tecnico portoghese è spaesato e non comprende chi fa cosa nell’attuale catena di comando del Milan.