Conceicao Milan, retroscena dopo il match con il Bologna: c’è stato un incontro! Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, il Milan ha rassicurato Conceicao dopo il Bologna.

Con chi ce l’aveva Conceicao? Non con la società, che gli ha confermato la fiducia fino a giugno: per la prossima stagione le possibilità di conferma invece sono minime. Ma per ora resta al suo posto. Con la Lazio nel secondo spareggio consecutivo per l’Europa ci sarà.