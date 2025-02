Conceicao Milan, due calciatori in difficoltà! Missione recupero altrimenti... Ultimissime

Conceicao Milan, Pulisic e Reijnders, i migliori con Paulo Fonseca, sono i più in difficoltà dell’era Conceicao. Missione recupero

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve risolvere diversi problemi dopo la sconfitta contro il Bologna.

Conceicao: prendersela col fronte esterno non è d’aiuto. Il problema è dentro la squadra. Il gioco che non c’è, i risultati, la Champions che sfuma, i nuovi che non si integrano, gente come Reijnders e Pulisic che da punti di riferimento sono ora in estrema difficoltà.