Conceicao Milan, il tecnico punta alla permanenza: cosa gli serve per rimanere in rossonero. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta sfruttando queste due settimane di sosta nazionali per ricaricare le energie e fare un grande finale di stagione. Sergio Conceicao punta ancora a rimanere sulla panchina rossonera anche il prossimo anno.

Per far sì che ciò accada, il tecnico ex Porto dovrà vincere la Coppa Italia e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Entrambi gli obiettivi sono complicati.