Conceicao Milan, sentite Pellegatti: «Non lo hanno mai mollato, ma non corriamo troppo»

Conceicao Milan – Carlo Pellegatti ha parlato della situazione relativa al tecnico portoghese sul proprio canale YouTube

Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha parlato della situazione di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha qualche chance di permanenza al Milan?

LE PAROLE – «Il Milan vuole aspettare questo mese di aprile che sarà decisivo per Conceicao, solo dopo si prenderà la decisione sull’allenatore. I tifosi non hanno mai mollato il mister, se riuscirà ad uscire da questa posizione pesante, potrebbe avere una chance, ma non corriamo troppo»