Conceicao Milan, Pellegatti spiega: «Inutile fare dei pre-bilanci. Vinciamo la Coppa Italia e...»

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato così del momento dei rossoneri:

PAROLE – «Non bisogna mai dire che sono tutti a disposizione, e io non l’ho detto. E infatti Conceicao ha detto in conferenza stampa che non ci saranno Tammy Abraham, Warren Bondo e Riccardo Sottil. In questo momento si tende a fare dei bilanci, ma non dobbiamo cadere in questa cosa. Cominciamo a vincere la Coppa Italia e poi vediamo se questo tamponerà gli aspetti negativi della stagione. Fare dei pre bilanci non ha senso».